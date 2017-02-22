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Нарвитянин отправится за решетку на восемь месяцев за нетрезвое вождение

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На прошедших выходных в Нарве было выявлено 7 водителей, управлявших моторно-транспортным средством в состоянии опьянения, в отношении трех из них были начаты уголовные производства. 

Одного из водителей, 47-летнего Владимира полиция задержала в субботу, 18 февраля в 18.25 в Нарве на перекрестке улиц Партизани и Кересе, он управлял автомобилем Volkswagen Golf в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя всего 40 минут, в 19.05 на улице Партизани задержали 39-летнего Дмитрия, который управлял автомобилем Fiat Bravo в состоянии алкогольного опьянения.

И в воскресенье утром, 19 февраля в 8.55 полиция задержала 64-летнего Александра, который управлял микроавтобусом Volkswagen Transporter на перекрестке улицы Мыйза и Таллиннского шоссе, находясь за рулем в пьяном виде. 

В понедельник, 20 февраля, в порядке ускоренного сокращенного производства Вируская окружная прокуратура направила три уголовных дела в суд. В тот же день Вируский Уездный суд признал Дмитрия и Владимира виновными в управлении моторно-транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В качестве наказания суд присудил Дмитрию 8 месяцев тюремного заключения с двумя годами испытательного срока, а также назначил ему контрольные требования, который он должен выполнять на протяжении всего испытательного срока. В качестве дополнительного наказания Дмитрий был лишен права на управление моторно-транспортным средством на 5 месяцев. Ранее Дмитрий уже наказывался за управление автомобилем в пьяном виде в уголовном порядке. 

Владимиру в качестве наказания суд назначил 6 месяцев тюремного заключения с двумя годами испытательного срока и лишил его права на управление транспортным средством на 3 месяца. Ранее Владимир не наказывался в уголовном порядке. 

Во вторник, 21 февраля суд присудил Александру в качестве наказания 6 месяцев тюремного заключения с полутора годами испытательного срока и назначил ему контрольные требования. В качестве дополнительного наказания суд лишил Александра права на управление моторно-транспортным средством сроком на 2 месяца. Ранее Александр наказывался в уголовном порядке за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Также все трое должны оплатить государству издержки на производство.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Софьи Христофоровой каждый пьяный водитель представляет собой повышенную опасность для окружающих.

«Любой водитель, садясь за руль, должен нести ответственность не только за себя, но и за остальных участников дорожного движения. К сожалению, некоторые водители этого не понимают, поэтому их следует наказывать по всей строгости закона», - добавила помощник прокурора.

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