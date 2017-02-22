В ЕС отменят плату за роуминг: почему это может не сработать в Эстонии?

Проблема в том, что хотя согласно решению Еврокомиссии, за использование услуги за границей с клиентов нельзя ничего брать дополнительно, операторы разных стран за обслуживание клиентов по-прежнему берут деньги друг с друга. Точнее – 7,7 евро за гигабайт. Эта цена будет постепенно снижаться и достигнет к 2022 году 2,5 евро, передает Eesti Päevaleht.

Однако это очень дорого для Эстонии: "Мы продаем своим клиентам один гигабайт в среднем за 1,11 евро, а регуляция требует – до 2,5 евро через пять лет", – отметил руководитель Tele2 Eesti Арго Виркебау.

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