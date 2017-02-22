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Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Rus.Postimees.ee
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Нет потрясения больше, чем смерть родного человека. Но порой семья покойного испытывает настоящий шок уже после этого – когда узнает о последней воле умершего и о том, что написано в завещании. В редакцию обратилась Людмила, брат которой завещал квартиру их матери абсолютно посторонним людям, при этом в оставленном им предсмертном письме все должно было перейти близким. Как правильно составить завещание, чтобы оно имело юридическую силу, и можно ли оспорить волю усопшего, узнала «МК-Эстония».

Когда-то давно у родителей Людмилы была квартира, в советское время они ее получили в порядке очереди. Когда родителей не стало, квартира перешла детям – Людмиле и ее брату Ивану.

Квартира раздора

«Квартира была не приватизирована, а когда пришло время это сделать, я была не против, чтобы недвижимость была оформлена на брата. Все-таки мать у нас общая, это и его жилье тоже, почему бы и нет, – вспоминает женщина. – Потом у брата начались проблемы, он уезжал из Эстонии, затем вернулся, начал пить…»

Людмила побоялась, что Иван квартиру попросту пропьет. Мало ли в наше время ушлых людей, которые человека за бутылку уговорят все имущество на них переписать? Поэтому женщина пошла на хитрый шаг – взять под залог этой квартиры кредит на другую жилплощадь. Брат изначально согласился, но потом затаил злобу на родню. Ведь получилось, что без согласия сестры ничего с этой квартирой он сделать не сможет.  

«Детей у Ивана не было, поэтому помогали ему мы. Ну а куда деваться? Но он хотел пить, нормальная жизнь ему была не нужна, поэтому, естественно, отношения заметно ухудшились. В итоге дошло до того, что брат написал завещание в отместку, в котором квартиру передает какой-то организации, – рассказывает Людмила. – При этом уже после этого завещания было написано другое письмо, что-то вроде последней воли, где брат обещает квартиру мне».

В итоге после смерти Ивана, согласно завещанию, жилье перешло совершенно чужим людям. Людмила пытается это оспорить, упирая на то, что брат мог быть не в себе, составляя завещание, но когда обратилась к юристам, ей объяснили, что то письмо, которое брат написал потом, юридической силы, в отличие от завещания, не имеет. Так что шансов у женщины получить обратно квартиру родителей практически нет.

Что же должно быть в завещании, и как оно должно быть оформлено, чтобы имущество досталось тем, кому должно было?

Дома или у нотариуса?

Если человек желает составить завещание, нотариус Алла Шевчук рекомендует обратиться в нотариальное бюро, где нотариус либо юрист сможет проконсультировать завещателя, ответить на его вопросы и составить юридически грамотный документ так, чтобы текст его был однозначным. Стоимость удостоверения нотариального завещания вместе с консультацией нотариуса составляет около 40 евро.

«Если же кто-то сам желает составить завещание, такая возможность тоже есть, поскольку закон Эстонии о наследовании предусматривает возможность составления домашнего завещания. Оно может быть подписанным в присутствии не менее двух свидетелей или написанным собственноручно», – отмечает Алла Шевчук.

Она объясняет, что завещание, написанное собственноручно, предполагает, что завещатель сам составляет и пишет завещание от начала до конца, подписывает его и указывает точную дату (число, месяц и год) его составления.

Если завещатель не может собственноручно составить текст завещания (недостаточное зрение, сложности в написании текста и так далее), то возможно оформить завещание, текст которого напишет другое лицо, согласно воле завещателя, или же текст может быть набран на компьютере. Такое завещание, обращает внимание нотариус, должно быть подписано и датировано завещателем собственноручно в присутствии не менее двух дееспособных свидетелей – психически здоровых лиц в возрасте не младше 18 лет.  

«Свидетели должны присутствовать при подписании завещания одновременно. Завещатель обязан сообщать свидетелям, что они приглашены присутствовать при составлении завещания в качестве свидетелей, и что завещание содержит его последнюю волю. Знания свидетелями содержания завещания не требуется, – обращает внимание Шевчук. – Свидетели, подписывая завещание сразу после завещателя, своей подписью подтверждают, что тот написал его собственноручно и, по их разумению, дееспособен и способен понимать значение своих действий и руководить ими».

В качестве свидетелей, по словам нотариуса, можно пригласить своих давних знакомых, друзей либо соседей. Следует учитывать, что свидетелем не может быть лицо, в пользу которого или в пользу восходящего/нисходящего родственника, брата или сестры либо их нисходящих родственников, либо супруга или восходящего/нисходящего родственника супруга которого составляется завещание.

Следите за сроками

Алла Шевчук обращает внимание на то, что домашнее завещание, как написанное собственноручно, так и подписанное в присутствии свидетелей, признается утратившим силу по истечении шести месяцев со дня его совершения при условии, что завещатель в это время находится в живых. Поэтому при его составлении необходимо помнить о том, что через шесть месяцев завещатель должен составить новое завещание.

Чтобы домашнее завещание было действительным, необходимо тщательно следовать установленным законом требованиям.

«Советую указать в завещании имя, фамилию и личный код завещателя, также данные наследников, по возможности и личный код, – рекомендует нотариус. – Если завещатель желает, чтобы наследник унаследовал все его имущество, недвижимость, вещи домашней обстановки, денежные средства на счету в банке, автомобиль и так далее, то нет необходимости перечислять все это, а разумнее указать, что наследник наследует все имущество».

Читайте статью целиком на mke.ee.

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