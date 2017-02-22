17 февраля Порошенко обвинил руководство России в ненависти к Украине. В частности, по мнению украинского лидера, президент России Владимир Путин «глубоко и искренне ненавидит Украину».

В январе Порошенко заявил, что Москва ведет кибервойну против всего мира. «Идет глобальная кибервойна России против всего мира, тому имеется много свидетельств. Это глобальная угроза, и миру надо сообща бороться с этой угрозой», - сказал он.

Официальные лица Украины постоянно обвиняют Россию в агрессивных намерениях и причастности к конфликту в Донбассе. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.