Выживший в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» хочет выступить на Паралимпиаде

«Я всегда буду спортсменом и всегда буду оставаться вратарем „Шапекоэнсе“. Я задумываюсь о Паралимпийских играх, но пока это мои планы в долгосрочной перспективе», - приводит слова Фольманна «Р-Спорт» со ссылкой на агентство EFE.

Большая часть игроков и сотрудников «Шапекоэнсе» погибла 29 ноября в результате авиакатастрофы. Самолет разбился недалеко от колумбийского Медельина, куда бразильская команда направлялась для участия в первом финальном матче Южноамериканского кубка с «Атлетико Насьональ».

На борту находились 77 человек: девять членов экипажа и 68 пассажиров, включая игроков и персонал «Шапекоэнсе». 24-летний Фольманн стал одним из трех выживших футболистов.

Также удалось спастись 27-летнему защитнику Алану Рушелу и еще одному голкиперу, 31-летнему Маркосу Данило.