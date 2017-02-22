Превысивший скорость водитель написал благодарность остановившим его полицейским

Поскольку нарушение не было серьезным, полицейские ограничились напоминанием, что скорость ограничена в интересах общей безопасности и спешащий на паром водитель успеет на него и при соблюдении соответствующей требованиям скорости.

Немного позже тот же водитель приехал в кярдлаский полицейский участок - он действительно успел на паром вовремя, соблюдая разрешенную скорость, но из-за погоды паром так и не отчалил.

Водитель приехал в участок, чтобы поблагодарить полицейских.

"Патрульным, которые были на шоссе Хельтермаа. Вы очень хорошие люди", - написал он.