Кальюлайд провозгласила закон об эстонско-индийском соглашении по передаче осужденных лиц

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярия президента, отметив, что Керсти Кальюлайд провозгласила принятый в среду Рийгикогу закон, которым было ратифицировано соглашение между Эстонией и Индией о взаимной передаче осужденных лиц.

Тем самым с эстонской стороны созданы юридические условия для обмена осужденными между двумя странами.

«Я рада тому, что своей подписью смогу внести вклад в усилия Эстонского государства, предпринимаемые с целью вернуть на родину эстонских судовых охранников, находящихся в заключении в Индии», - сказала Кальюлайд, провозглашая закон.

Президент также выразила благодарность чиновникам и дипломатам за предпринятые ими усилия по поиску решения сложной ситуации, в которой оказались эстонские судовые охранники.