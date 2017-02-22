Фермеры стали жертвами мошенников: ущерб превысил 360 000 евро

Как предполагается, мошенников было 11, трое находятся под стражей, у них суд арестовал два объекта недвижимости, два автомобиля и 68 000 евро.

В течение четырех лет мошенники договаривались с фермерами о покупке зерна по низким ценам, но не платили за него, а получив товар, перепродавали закупщикам. Для отвода глаз они использовали подставные фирмы.

По словам руководителя бюро по борьбе с экономическими преступлениями Центральной криминальной полиции Янека Маазика, жертв однозначно будет больше. «На сегодняшний день нам поступили новые звонки и письма. Добавилось семь преступных эпизодов и известно, что в ближайшее время их станет еще больше», - пояснил он.