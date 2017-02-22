Минобороны Белоруссии ответило на истерию по поводу учений «Запад-2017» с участием России

«Нагнетаемая в последнее время отдельными „экспертами“ истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуссии российскими войсками - не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений», - заявил министр.

Он заверил, что угрозы суверенитету Белоруссии совместные стратегические учения с РФ «не несет по определению», так как «замысел учений, районы их проведения, численность личного состава и военной техники, участвующей от России» разрабатываются и согласовываются с белорусской стороной. Все передвижения войск контролируются также Минском.

«Нет угрозы и западным государствам, так как учения имеют оборонительный характер, не направлены против третьих стран и решают только задачи стратегического сдерживания», - заверил Равков. По его словам, при проведении маневров Белоруссия «полностью выполнит свои международные обязательства, обеспечит открытость для своих партнеров, своевременно предоставит информацию общественности».

Говоря о передислокации военных частей из глубины России к белорусско-российской границе, Равков подчеркнул, что это «внутреннее дело российской стороны, направленное на укрепление ее обороноспособности, а значит, и Союзного государства».

Отвечая на вопрос о передислокации войск НАТО к российско-белорусским границам, он заверил, что «прямой угрозы военной безопасности нашей стране этот факт на данном этапе не несет».

«Вместе с тем дальнейшая милитаризация региона в совокупности с попытками различных политических сил решить свои проблемы за счет эксплуатации темы якобы защиты от „угрозы с Востока или Запада“, а также увеличение оборонных бюджетов и наращивание боевых потенциалов вооруженными силами сопредельных государств могут существенно повысить уровень рисков и вызовов в среднесрочной перспективе. Мы вынуждены принимать ряд превентивных мер, касающихся, в частности, развития вооружения и военной техники», - пояснил министр.

Совместные стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре этого года одновременно на нескольких полигонах России и Белоруссии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал маневры «главным мероприятием совместной подготовки наших вооруженных сил в 2017 году». Между тем президент Литвы недавно назвала военные учения России и Белоруссии подготовкой к войне с Западом.