По Главной улице с оркестром?

Напомним, что в конце 2015 года в Таллинне появилось понятие «Главная улица» - отрезок Пярнуского шоссе от площади Вабадузе до перекрестка Нарвского шоссе с улицей Пронкси. Там планируется поставить больше скамеек, благоустроить пешеходную часть, украсить ее малыми архитектурными формами и парковой скульптурой… В общем, обещают, что будет красиво. На этом первый этап конкурса идей закончился. И вот подоспел второй.

Задача второго этапа конкурса – расширить городское пространство за счет прилегающих к площади Виру кварталов и соединить район пассажирского порта с центром города.

«Все работы содержат интересные идеи, - сказал руководитель Эстонского центра архитектуры Рауль Ярг. – Хотелось бы надеяться, что лучшие идеи будут воплощены в жизнь, и мы увидим реконструированные кварталы, соединяющие город с морем».

Фото: Peatänav.ee

Первое место и премию в размере 15 000 евро было решено присудить архитектору Виллему Томисте за хорошо продуманное решение реконструкции пешеходной части улицы Хобуяама.