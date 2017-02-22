В Тарту украли дорогостоящий коньяк: служебная собака Декстер вышла на след преступника

На месте происшествия след подозреваемого взяла служебная собака Декстер, которая вывела полицейских во двор дома на улице Пеплери, где на земле была обнаружена кровь.

Предполагая, что подозреваемый далее передвигался на транспортном средстве, стражи порядка связались с диспетчером такси, который рассказал, что разыскиваемый человек сел на улице Пеплери в такси и поехал на улицу Пеэтри.

У дома на улице Пеэтри служебная собака Декстер вновь взяла след и привела стражей порядка в подвал, где и прятался 17-летний молодой человек. Дорогостоящего коньяка у него не было, дома бутылку тоже не нашли.

Молодого человека задержали в качестве подозреваемого в совершении кражи и доставили в арестный дом. У него была поранена рука, медики оказали ему первую помощь.

Через пару часов полицейским удалось обнаружить и коньяк.