Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Elisa начали сканировать лица клиентов1

Rus.Postimees.ee
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С сегодняшнего дня мобильный оператор Elisa запустил в своем представительстве в Rocca al Mare новый пилотный проект, позволяющий идентифицировать личность на базе искусственного интеллекта: лица клиентов сканируются и сравниваются с фотографиями на их документах.

Тестирование начали в сотрудничестве с проектом MARKUS. По словам пресс-секретаря Elisa Марики Райски, цель новой системы идентификации личности - исключить человеческие ошибки и предотвращать мошенничество.

«Кражи идентичности, аферы, человеческие ошибки при идентификации личности и определении возраста – это лишь некоторые проблемы, которые ежегодно приводят к миллиардным издержкам для фирм во всем мире, но возникновение которых можно предотвратить с помощью смарт-решений», - так объяснил исполнительный директор MARKUS Кристьян Янсонс потребность в разработке инновационной системы. «MARKUS помогает решить эти проблемы при помощи умных алгоритмов распознавания человеческих лиц – в результате фирма может быть уверена в идентичности и возрасте клиента», - добавил он.

По словам заведующей маркетинговым отделом Elisa Майлийз Плооманн, несложные расчеты показывают, что фирмы и частные лица в Эстонии ежегодно теряют около 100 тысяч евро из-за действий, совершаемых мошенниками с использованием украденных удостоверений личности. «Если же к этой сумме добавить усилия, время и энергию, которые приходится тратить на устранение пагубных последствий, то издержки становятся поистине огромными. В нашей телекоммуникационной сфере деятельности эти деньги можно было бы направить на развитие новых технологий», -признала Плооманн.

Как отмечает заведующая маркетинговым отделом Elisa, в представительствах компании ежемесячно выполняются десятки тысяч операций, в рамках которых следует убедиться в том, что посетитель является правомочным клиентом. «Конечно, обслуживающие клиентов работники Elisa всегда стараются идентифицировать личность посетителя и убедиться в действительности его удостоверения личности, но человеческое зрение не идеально, а к концу рабочего дня может дать о себе знать и усталость, так что злоумышленник может иногда обмануть бдительность персонала», - пояснила Плооманн. - Мы в Elisa хотим, чтобы консультанты в наших представительствах уделяли как можно больше времени эффективному обслуживанию клиентов, и поэтому мы с огромным удовольствием рассматриваем новую программу на базе искусственного интеллекта для автоматизации процесса идентификации личности».

Кристьян Янсонс заверяет, что решение MARKUS должно позволить обслуживающим работникам и целым фирмам больше заниматься содержательной работой с клиентами. «Этому способствует автоматизация рутинных действий, в том числе идентификации личности. Благодаря массивам данных компьютерные программы сегодня способны делать это гораздо лучше, чем человеческие глаза», - добавил Янсонс.

Руководитель проекта MARKUS отмечает важность тестирования системы – оно позволит обнаружить и устранить проблемы, возникающие вне стен лаборатории. «Точнее сказать, поскольку наша система является самообучающейся, алгоритмы идентификации личности улучшатся автоматически в ходе тестирования в представительстве, - добавил Янсонс. - Точные алгоритмы идентификации личности помогут нам и в других важных сферах - таких, как автоматическое определение возраста в кассах самообслуживания. Мы уже ведем переговоры с сетями розничной торговли для опробования этой системы в некоторых магазинах».

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