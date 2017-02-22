Американский самолет-«нюхач» переброшен в Европу из-за загадочной вспышки радиации

Как сообщает автор со ссылкой на представителя авиабазы Королевских ВВС Великобритании близ города Милденхолл (графство Суффолк), американский военный самолет WC-135 Constant Phoenix приземлился на базе британских ВВС в графстве Суррей, передает Inopressa.

Журналистка также ссылается на итальянский сайт The Aviationist, посвященный военной авиации: по его данным, американский самолет сейчас направляется в сторону Норвегии и Баренцева моря, расположенного к северу от России, за Полярным кругом.

Самолет WC-135 способен обнаруживать и идентифицировать ядерные взрывы с воздуха, а также отслеживать уровень радиации после аварий, например Чернобыльской катастрофы 1986 года, говорится в статье.

Представитель ВВС США заявил в беседе с изданием, что самолет находится в Европе согласно запланированной посменной дислокации и противоречащая этому информация совершенно безосновательна. "WC-135 в штатном порядке проводит миссии во всем мире, и мы не собираемся сообщать подробности", - сказал источник.

Как напоминает Форстер, антропогенный радиоактивный йод-131 был обнаружен в Норвегии в начале января, и с тех пор его находили в небольших количествах в Европе, согласно заявлениям чиновников. "Неясно, что стало источником йода-131, однако конспирологи говорили, что, как кажется, распространение материала шло из северной части Норвегии, где Россия могла провести тайное ядерное испытание", - передает журналистка.

Самолет специально назначения WC-135, прозванный "нюхач", снабжен двумя устройствами по обеим сторонам фюзеляжа, которые собирают атмосферные газы и фильтруют их, чтобы выявить радиоактивные частицы, поясняет автор.