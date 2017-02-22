День независимости ЭР: какие праздничные мероприятия следует непременно посетить в Таллинне

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День независимости ЭР: какие праздничные мероприятия следует непременно посетить в Таллинне1

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В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут разного рода праздничные мероприятия, в том числе и концерты, сообщает Раэпресс.

В полдень на площади Вабадузе начнется парад. Его генеральная репетиция состоится сегодня в 21.00. В связи с этим с 19.00 и до полуночи и завтра с 8.00 до окончания парада (ориентировочно до 16.00) движение в этом районе будет ограничено, а общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

Традиционные концерты, организованные Таллиннской филармонией, состоятся в Доме братства Черноголовых. В 13.000 там выступит оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта, в 14.00 начнется выступление Таллиннского камерного хора. Концерты бесплатные.

Годовщина республики будет отмечаться по традиции и в парке Юрьевой ночи. Почетный караул Сторожевого батальона выстроится здесь  к 15.00. Затем будет зажжен костер Свободы, пройдут выступления ораторов и состоится возложение венков и цветов. По окончании церемонии всем будут предложены порция солдатского супа и горячий чай.

В Ныммеском культурном центре  в 15.00 начнется бесплатный концерт «Один прекрасный день» с участием солистов национальной оперы Прийта Вольмера и Рене Соома. У рояля -  Тармо Ээспере.

Сегодня вечером, в 18 часов, бесплатный праздничный концерт «Кино. Театр. Музыка» состоится в культурном центре «Линдакиви» в Ласнамяэ. На нем выступит тенор Мати Тури в сопровождении пианиста Хайна Хылпуса.

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