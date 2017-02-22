Посмотрите фото и попробуйте найти, куда спряталась кровать

В одном помещении площадью около 30 квадратных метров разместились кухня, гостиная, рабочий уголок и спальня. Интерьер тщательно продуман, для каждой вещи отведено свое место, пишет Kodu.
Особенно остроумно найдено место для кровати: она стоит в глубокой нише и отделена от основного пространства перегородкой, которая со стороны комнаты используется как шкаф.
Тут же установлен небольшой компьютерный столик - вот вам и кабинет!
Фото: www.lifestyle.inspireblog.com.br
Фото: www.lifestyle.inspireblog.com.br
Остальные фотографии этой квартиры смотрим ЗДЕСЬ!