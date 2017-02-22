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Марина Теэ: познавайте нашу многонациональную культуру!

Марина Теэ
Марина Теэ
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В День независимости расскажите друг другу, соседям, детям о своей профессии, о наших великих именах, советует деятель культуры Марина Теэ.

Уважаемые соотечественники!

Хотела бы обратиться к вам, близкие мне люди! Родственники, друзья, соседи, врачи, учителя, инженеры, служащие, водители общественного транспорта и пилоты, продавцы, общественные деятели, коллеги!

Наша страна приближается к юбилею. Для жизни человека сто лет – очень много, для страны – юность! Начало пути! А юность, как известно, окрашена радостью, оптимизмом, стремлением к знаниям и свершениям. Именно этого хочется пожелать каждому, нам с вами, нашим детям!

Давайте все вместе пожелаем нам, нашей стране сохранить обретенное, приумножить экономическое благополучие, усовершенствовать медицинское обслуживание и образование. Подарить старшему поколению красивую старость. Но самое главное на свете – сберечь своих детей.

Мы живем в тревожное время, когда кроме природных катаклизмов, обостряются отношения между людьми. Границы добра и зла стираются. Но в нашей стране степень безопасности повышается благодаря именно всеобщей заботе и труду соотечественников в разных сферах деятельности.

В праздничный день каждый человек готов сформулировать жизненно важные вопросы: что для меня важнее всего на свете? Чем я дорожу? Ради чего и кого живу? Не сомневаюсь в совпадении ответов! Мы дорожим своими близкими, любимыми людьми, ради них живем и трудимся, любим свою семью, свой дом.

Я желаю вам обрести и укрепить чувство понимания, любви и бережного отношения к своему дому, своей стране, к слову «Родина».

Давайте оглянемся вокруг. Наши предки многовековым трудом, терпением, мужеством и талантом сохранили истоки – традиции и родной язык. Мы приняли эстафету – многонациональное многокультурное государство, в котором уже был создан веками модуль сотрудничества, общения и созидания всем вместе нашей страны такой, какой она сегодня уже является.

В наследство мы получили и приумножили архитектурное богатство, прекрасный ландшафт, богатые флору и фауну.

Мы можем подарить праздник природе: не бросать пластиковую безделицу под ноги, не ломать ветку дерева, не высыпать мусор в канаву и не бросать сломанную технику на обочину и в море. Это будут видеть и впитывать наши дети, которым обязательно надо рассказать, как погибают от пластика птицы и звери. Забота о природе – это есть наш долг.

Часто ли вы с друзьями и семьей идете в туристические и интеллектуальные походы по стране? Отправляйтесь почаще!

Большое видится на расстоянии. Культурная, театральная жизнь в Эстонии уникальна своим взаимодействием между городами, межсезонными проектами, экспериментальными сценами. Узнавайте, познавайте нашу многонациональную культуру. Это и есть очарование Эстонии.

Нам есть что предложить миру. Небольшая молодая страна своими границами, своими глубокими корнями впитала и сохранила для всего мира имена, исторические вехи. Каждый из нас через свою биографию, свои знания, работу может многое. Стоит сделать шаг навстречу. Расскажите друг другу, соседям, детям о своей профессии, о наших великих именах: Адаме Иоганне фон Крузенштерне, Отто Коцебу, Арво Пярте, Георге Отсе, Эри Класе, Йохане Кёлере, Алексии II, Юрии Лотмане, Михаэле Андреасе Барклае-де-Толли, Игоре-Северянине, Лидии Койдуле и о многих других прославленных на весь мир соотечественниках.

С нами рядом люди старшего поколения. Часто ли мы расспрашиваем их? Звоните им, встречайтесь, делитесь радостью, дарите внимание и подарки. С нами рядом малообеспеченные, одинокие люди. Подарите хоть одному человеку свою поддержку. Изменится целый мир!

Я желаю нашей стране беречь своих детей – от воинствующего зла, от недоедания и болезней. Передать им в наследие любовь и уважение к традициям, природе, к своему дому, корням. Делайте это каждый день.

Ходите в лес и к морю – это наша роскошь. Ходите в театр, на детские праздники и фестивали, занимайтесь спортом, читайте книги и делитесь впечатлениями. Ходите в гости друг к другу, знакомьтесь! Улыбайтесь и благодарите водителей, медиков, поваров, летчиков, людей разных профессий: мы вверяем нашу жизнь друг другу и мы живы, потому что трудимся ответственно.

И хочется, чтобы именно это являлось основой нашего дальнейшего процветания, мирного сосуществования, а не количество ракет и снарядов.

Всего на день я стала президентом, но постараюсь помнить всегда, что как и от руки хирурга, от моей профессии зависит чья-то жизнь, чье-то счастье и процветание нашей страны.

В честь 99-й годовщины независимости Эстонской Республики портал Rus.Postimees.ee публикует серию материалов «Что бы я сказал(а) народу Эстонии, если бы был(а) президентом». Читайте торжественные речи, написанные различными людьми от лица президента Эстонской Республики, на нашем портале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбудущеекультурамарина теэпрезидентская речьэстония
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