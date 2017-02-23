Привычные лекарства со временем могут исчезнуть из наших аптек

Более того, в аптеках уже невозможно купить по рецепту с частичным дотированием со стороны Больничной кассы ряд хорошо знакомых лекарств. На смену им пришел богатый выбор аналогов, которые дешевле и которые весьма настойчиво предлагают, пытаясь объяснить, что это, в принципе, то же самое, только под другим названием. Однако решиться на смену знакомого препарата осмеливаются не все, а потому вполне логично задают вопрос: что происходит и как жить дальше?

Методом проб и ошибок

Поскольку вопросы эти стали звучать слишком часто, ради эксперимента побывав в аптеке, мы задали прямой вопрос провизору: «Правда ли, что скоро оригинальные препараты Больничная касса перестанет дотировать совсем и купить привычное лекарство по подъемной цене можно будет только в виде аналога?» «Похоже, что все к тому идет, - ответил провизор, имя и место работы которого мы не назовем, поскольку для получения честного ответа мы не сообщили, что мы не просто покупатели, а журналисты. – В последнее время появилось такое количество более дешевых аналогов, что оригинальные препараты резко выросли в цене, на них начали снижать процент дотирования и вообще убирать из списка льготных лекарств».

«Но есть же люди, которые не доверяют аналогам, – ведь есть уверенность, что Adidas – это не его аналог Abibas, и от последнего не нужно ждать того же качества, хотя он и стоит в разы меньше. Кроме того, действующее вещество – это же не весь состав таблетки, которую принимает человек. В каждой имеются и иные вещества, которые могут не подходить или даже мешать пациенту, страдающему не одним, а, например, сразу несколькими заболеваниями». «Да, все это так, - признал провизор. – Но выхода не остается: придется или доплачивать за привычное лекарство, или пробовать аналоги и подбирать себе тот, который будет максимально эффективен и приемлем».

Конкуренция рулит

В Эстонии давно выработаны требования, которые предъявляются при назначении рецептурных препаратов, а все лекарства, которые в той или иной степени оплачиваются Больничной кассой, входят в так называемый список льготных препаратов. В этот список вносят новые медикаменты, из него убирают старые, причем не всегда потому, что они оказались неэффективными или на них нет спроса. За то, какие препараты мы найдем в аптеке и сколько они будут стоить, отвечают Министерство социальных дел, Департамент лекарств и Больничная касса. Последние две организации находятся на передовой и именно к ним нужно обращаться с вопросами о том, как быстро из аптек исчезнут привычные оригиналы. Что мы и сделали.

Специалист службы профилактики и коммуникаций Больничной кассы Кайди Касенымм объяснила перечень требований: «Каждый врач обязан выписывать рецепты на действующее вещество, а аптекарь, в свою очередь, должен проинформировать пациента о других препаратах с таким же действующим веществом и ценах на них».

Такие правила появились не сегодня, но, судя по всему, в последнее время начали применяться максимально активно. Касенымм уточнила, что к концу 2016 года доля рецептов, выписываемых врачами на действующее вещество, увеличилась до 95 процентов.

По ее словам, система определения размеров дотирования того или иного лекарства зависит от предельной цены, установленной для соответствующей группы препаратов. Грубо говоря, на конкретное действующее вещество, которое содержит оригинал и какое-то количество аналогов. Чаще всего оригиналы значительно дороже аналогов, но именно они влияют на размер предельной цены. Таким образом, все, что выше этого предела, придется доплачивать самому, если нет возможности или желания перейти на более дешевый аналог.

Более того, новые аналоги поступают на наш рынок достаточно регулярно, поэтому, как уточнила представитель Больничной кассы, с появлением новичка пересматривается и предельная цена. То есть оригинал, если производитель не примет иного решения, будет только дорожать.

А потом… «В случае если цена на лекарство непропорционально превышает установленную на него предельную стоимость, Министерство социальных дел может убрать его из списка льготных препаратов, как это уже произошло с рядом оригинальных лекарств», - сказала Касенымм. Не факт, что они вообще исчезают из аптек, большую часть их все же можно приобрести, но уже полностью за свой счет, а в некоторых случаях - за весьма приличные деньги.

Руководитель отдела безопасности лекарств Департамента лекарств Отт Лайус подтвердил, что чаще всего цена повышается тогда, когда на рынок поступает более дешевая альтернатива в виде препарата нового поколения. Он уточнил, что Министерство социальных дел может удалить старый, знакомый препарат из списка привычных лекарств, если цена на него оказалась намного выше предельной. Намного выше – это более чем в два раза.

Экспериментируйте или платите

Оба наши собеседника не решились ответить прямо на вопрос, когда же из аптек (или из списка льготных лекарств) исчезнут все оригиналы. «Это в большей степени зависит от действующего вещества и интереса фирм, работающих над новыми разработками, прийти на наш рынок», - объяснил Лайус.

При этом оба заверили, что пациентам нет никакого смысла бояться изменить лекарству, к которому они привыкли, и решиться перейти на его более дешевый аналог. «Лекарства с тем же действующим веществом одинаково качественные и безопасные, таким образом, если врач не написал на рецепте торговое название препарата, принятие которого важно по медицинским причинам, пациенту выгоднее выбирать лекарство с тем же действующим веществом и эффективностью, которое дешевле, поскольку так человек может сэкономить», - сказала Касенымм. «Это стоит делать смело, поскольку новые разработки настолько же качественны, эффективны и безопасны, как и оригинальные препараты», - заверил и руководитель отдела безопасности лекарств.

Все мы – пациенты и не в каждой ситуации готовы экспериментировать с препаратами и, как следствие, с собственным здоровьем. Поэтому от себя добавим, что самым правильным в сложившейся ситуации будет очень тщательно консультироваться с врачом. Он знает не только то, чем можно сбить высокое давление, но и что происходит конкретно с вашим организмом. То есть, в состоянии определить, что поможет, а что способно навредить.