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Перспективная мотогонщица решила завершить карьеру после изнасилования

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Американская мотогонщица Елена Майерс заявила, что приняла решение завершить спортивную карьеру после того, как подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передает ТАСС.

«Как многие из вас знают, я не принимала участие в гонках с 2015 года, - написала 23-летняя Майерс. - Многие спрашивают, почему, но я не отвечала на этот вопрос. Честно говоря, я боялась говорить об этом, потому что боялась потерять поддержку своих друзей, родных, болельщиков, спонсоров, гоночного сообщества. Я думала, что могла бы забыть об этом и вести себя как обычно, но я была не права и я не могу больше молчать».

«На следующий день после последней гонки сезона 2014 года я подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста в спа-салоне в отеле Филадельфии. Я рассказала об этом нападении работникам отеля, но никто не хотел мне помочь. Я решила рассказать о том, что случилось со мной в надежде на то, что другие люди в аналогичной ситуации получат необходимую им помощь, чтобы справиться с травмой в результате сексуального насилия», - отметила гонщица.

Майерс считалась одной из самых перспективных мотогонщиц США. Она стала первой женщиной в истории, сумевшей победить в гонке Американской ассоциации мотогонщиков.

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