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П.И.Филимонов: и у меня, и у меня есть мечта!1

П.И.Филимонов
П.И.Филимонов
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Писатель П.И. Филимонов мечтает о том, чтобы единственной проблемой президента этой страны оставалась проблема выбора платьишка на прием - или же проблема написания речи.

Если бы ко мне подошла какая-нибудь мировая закулиса и сказала бы, что вот, мол, Филимонов, на один день мы тебя делаем президентом страны, а ты нам за это возьми и выдай речь в честь Дня независимости, я бы, честно говоря, растерялся.

Хотя бы потому, что я вообще не очень понимаю, зачем по каждому поводу и без повода нужно толкать речи. Я и новогодней-то традиции не понимаю. Ладно бы хоть тост это был застольный, как бы застрельный для нации, президент дает отмашку – и понеслась. А то нет, сидят скучные в своем Кадриорге и с умными лицами рассуждают. Было бы о чем еще. Ладно. Взяли в руки микрофон и вперед.

– Уважаемый народ Эстонии! Вот стою я перед вами, простая русская... нет. Не то. Я переговорю, с вашего разрешения.

– Уважаемый народ Эстонии! Любите ли вы театр так, как... опять не то. Берем, как в «Людях в черном», маленький черный приборчик, щелкаем – и никто ничего как бы и не видел. Попытка номер три.

– Уважаемый народ Эстонии! Есть у меня одна мечта, и я попытаюсь вам ее сейчас как-то доходчиво изложить. Мечта моя, если совсем вкратце, заключается вот в чем. Я, уважаемый народ Эстонии, мечтаю о том, чтобы единственной проблемой президента этой страны оставалась проблема выбора платьишка на прием или же вот проблема написания речи.

Я хочу принять такой указ, точнее, получится, целую цепочку указов. Сначала я хочу принять указ о том, что на один день в году я могу принимать указы, которые будут иметь законодательную силу, которые нельзя будет изменить никакому из будущих правительств – а их, уважаемый народ, тебе придется вынести еще очень и очень много.

И уже потом, приняв этот указ, я приму другой, тот, с которым, собственно, связана моя маленькая мечта, о которой я тебе, уважаемый народ, стараюсь растолковать.

Так вот, обезопасив себя со всех сторон и обеспечив себе почти гарантированный заход в историю – а мы, президенты, люди ой тщеславные, ты должен быть в курсе, – я постановлю вот что. Мой идеальный указ будет гласить, что президент страны раз и навсегда освобождается от тяжкой повинности читать речи на День независимости и на Новый год уж заодно тоже.

Не знаю, уважаемый народ, каково тебе это слушать, а мне это произносить, каждый раз высасывать что-то из пальца – довольно-таки утомительно. Давай так: если мне будет что сказать, я просто приду, возьму слово и скажу. А говорить просто потому, что такова традиция и так заведено нашими предками и пращурами – да ну на фиг. Я так считаю.

Ведь как у нас обычно построены всевозможные праздники? Все такие красивые собираются вместе и понимают, что сейчас будет мучительная официальная часть, которую надо пережить и перетерпеть, а потом уже можно расслабиться, получить удовольствие и постараться не нырнуть при этом лицом в салат. Ну да об этом теперь беспокоиться нечего, господин Осиновский у нас все салаты в этом году забронировал за собой.

Прости-прости, уважаемый народ, увлекся, больше не буду. Так вот. Если эта официальная часть никому даром не нужна, так зачем, спрашивается, плодить ненужные сущности? Давайте мы урежем то, что можно урезать и углубимся в праздник per se. Прости за умничанье, уважаемый народ, я все-таки президент, мне умничать по должности положено.

Так вот. На сегодняшний день моя установка такая. О Сирии, о которой мне так напряженно думалось под Новый год, и о прочих вещах, я, ты и Скарлетт О’Хара подумаем завтра, а сегодня – сегодня, народ, как мы видим, взглянув на календари, – праздник. Так давайте же не будем себе портить праздник моими скучными речами, а проведем этот день так, как и положено проводить праздники – весело, торжественно, но не забывая при этом о поводе для этого праздника.

Как-то вот так. Я пошла, то есть, пошел. А вы веселитесь.

В честь 99-й годовщины независимости Эстонской Республики портал Rus.Postimees.ee публикует серию материалов «Что бы я сказал(а) народу Эстонии, если бы был(а) президентом». Читайте торжественные речи, написанные различными людьми от лица президента Эстонской Республики, на нашем портале!

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