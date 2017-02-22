Фото: грузовик вылетел в кювет из-за фуры с польскими номерами

По словам водителя грузовика, навстречу ему ехала фура с польскими номерами, прицеп которой стало раскачивать на скользкой дороге. Чтобы избежать столкновения водитель DAF взял правее, но потерял управление над грузовиком, после чего тот пролетел через встречную полосу и очутился в канаве.

Прицеп грузовика был пуст, так как водитель ехал за грузом, чтобы с ним выехать из Эстонии.

В результате ДТП повредился топливный бак грузовика. По оценке спасателей, вытекло около пятисот литров дизеля.

Ни один человек в результате аварии не пострадал.