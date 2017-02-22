Несчастья на ферме Мартина Репинского продолжаются

"Ущерб не очень большой", - прокомментировал Rus.Postimees.ee Репинский, не вдаваясь в детали происшествия якобы по просьбе полиции. В самой полиции сообщили, что ущерб в результате проникновения в контору фермы составил 350 евро. Кража расследуется в рамках уголовного производства.

"Это делал человек, который явно знал в деталях, где что находится, как куда проникнуть и как камеры работают. Видимо, это кто-то из бывших работников или как-то связанных с фермой людей", - предположил Репинский. Он напомнил, что в декабре поменял почти весь персонал, поэтому версия о ком-то из прошлых работников кажется ему вполне праводподобной.

Кроме того, что тоже отметил хозяин, злоумышленник наверняка знал, что именно этой ночью на ферме не будет никого из работников, хотя обычно кто-то там находится.

Сегодня на ферме Репинского на мызе Конью трудится с десяток человек - количество колеблется в зависимости от сезона.

Кроме утраты рабочего инструмента иного ущерба хозяйству практически не нанесено. Хотя, как рассказывает Репинский, без электричества могла замерзнуть вода в системе отопления, также могла пострадать и продукция. "Но, к счастью, у нас на месте не было большого объема молока, и в охладителях его не много, скажем так, пропало".

По словам Репинского, в ближайшие дни они займутся переделыванием охранной системы: сегодня на ферме 14 видеокамер, но они оказались бесполезными при общем обесточивании. "Мы просто не рассчитывали на такую ситуацию", - признался хозяин.

Мартин Репинский также рассказал о раследовании загадочной смерти сразу пяти быков в стойлах на его ферме в начале декабря: результата нет. Причины не смогли выяснить ни специалисты ветеринарно-пищевого департамента, ни сам фермер. "Делали вскрытие, но все равно ничего не узнали", - признал Репинский. К его счастью, новых загадочных смертей на ферме с тех пор не случалось.