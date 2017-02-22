В Кохтла-Ярве поймали серийного грабителя

35-летний мужчина, по данным полиции, совершил четыре ограбления и две кражи в общественном месте. Большинство жертв мужчины – женщины пожилого возраста.

В последние несколько недель в Кохтла-Ярве в центральной части города участились случаи грабежей, происходившие по одной и той же схеме – у пожилых людей из рук выхватывали сумочки. Грабежи происходили средь бела дня.

По данным помощника Вируского окружного прокурора Сергея Листова, подозреваемый неоднократно наказывался в уголовном порядке.

Полиция просит помощи в поиске возможных свидетелей и пострадавших. Полиция просит всех, кто стал в январе или феврале в Кохтла-Ярве свидетелем ограбления или нашел женскую сумочку, мобильный телефон или кошелек, позвонить по номеру 337 2569 или по номеру 582 28126.

Полиция просит связаться со стражами правопорядка и тех, кто сам стал жертвой ограбления, но пока не обратился в полицию.