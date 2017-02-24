Галерея: наш ответ негодующему читателю – почему от стройки в Ласнамяэ так много шума и пыли

«Видимость менее 200 метров, пыль, окна не открыть. А ведь этим дышат наши дети!» - возмущается он. - Я работал за границей и видел, как цивилизованно и чисто сносят здания в Италии и Англии. Эстония - член ЕС, но почему у нас не соблюдаются правила по охране окружающей среды? Мне хочется, чтобы застройщики осознавали, что рядом со стройкой живут дети и старики».

Из дальнейшего разговора выяснилось, что и Сергей, и жители окружающих домов, с которыми он разговаривал на эту тему, не знают, зачем ломают школу и что будет строиться на этом месте.

«Ходят слухи, что землю купил частник, а что он тут построит вместо школы? А если не частник, а государство, тогда мы должны знать, что оно затевает на наши налоги». Мы поинтересовались, нет ли возле строительной площадки щита с пояснением - кто ломает и что будет строиться. Читатель ответил, что на наличие щита он внимания не обратил.

Жаль, что Сергей не обратил внимания и на возможность сфотографировать стену пыли камерой мобильного телефона и прислать нам фотографии по электронной почве.

Зато он сообщил, что звонил в МуПо, но ему ответили что-то неопределенное. Звонил он и в находящийся неподалеку детский сад, чтобы вместе с руководством детского учреждения добиваться справедливости, но, по его словам, воспитателей пыль и шум не волнует: «Говорят, что им не мешает».

«У меня активная жизненная позиция, и я хочу знать, на каком основании нас тут травят!» - восклицает житель Ласнамяэ.

Мы послали запрос в управу части города Ласнамяэ, старейшине района Марии Юферевой, а в ожидании ответа отправились на улицу Ляэнемере и вот что там увидели.

Накануне прошел снег, и прибил пыль на газонах. Территория обнесена забором, везде яркие объявления, что находиться на стройке запрещено. На бывшем школьном стадионе – гора крупной щебенки. Это, как мы поняли, измельченные бетонные плиты, которые когда-то были стенами и перекрытиями спортивного зала. На площадке – несколько экскаваторов, на крыше здания и в некоторых окнах мелькают строители. Обычная стройплощадка, на которой если не кипит работа, то что-то происходит. Нашелся и щит, на котором написано и кто заказчик, и кто исполнитель, и кто виноват, и что делать. Надо было только обойти школу кругом.

Фото: Вера Копти

Фото: Вера Копти

А вот что ответила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева: «Полным ходом идет реновация школьного здания, в результате которой здесь откроется гимназическая часть Линнамяэского русского лицея. Ученики 10 -12 классов будут заниматься по нескольким программам: дневная форма обучения, вечерняя и экстерн. Работы ведутся по графику. Мы благодарим вашего читателя и жителя нашего района за активность и обещаем, что направим на объект проверяющих из отдела городского хозяйства. В случае обнаружения нарушений призовем строителей к порядку. В то же время мы просим жителей близлежащих домов проявить понимание: ведущиеся строительные работы могут сопровождаться шумом и пылью. Замечание по поводу информационного щита, который хорошо виден только с проезжей части, принимается. Я попрошу Департамент образования, который является заказчиком строительства, поставить второй такой же щит со стороны жилых домов. Тогда недовольные жители смогут обращаться напрямую и к заказчику, и к строителям».