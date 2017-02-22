Видео: венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии

По ходу дистанции Солано постоянно падал, демонстрировал специфическую технику, а затем сошел с дистанции на отметке 6,1 километра. В этот момент отставание от лидера составляло более 38 минут. Выступление венесуэльца вызвало у зрителей смех, многие поддержали его аплодисментами.