Доходы декларировали 439 496 человек, возврату подлежит 69,4 млн евро

«По состоянию на сегодняшний день на банковские счета уже поступили или поступят в течение дня 37,3 млн евро, возвращенные на основании данных 150 239 деклараций о доходах», - сообщил BNS пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс.

По имеющимся у департамента данным, ходатайства из числа людей с низкими зарплатами подали в общей сложности 53 536 человека и сумма возвращаемого им подоходного налога составляет на данный момент 19,8 млн евро.

Доходы за 2016 год можно декларировать MTA с 15 февраля по 31 марта 2017 года; необлагаемый налогом доход в 2016 году составлял 2040 евро, а дополнительный освобожденный от налога доход в случае пройденного обучения, процентных ставок по жилищному кредиту и пожертвований — 1200 евро.

В этом году нельзя вычитывать затраты на обучение вождению мотоцикла и моторного транспорта (водительские права категории A и B), а также образование по интересам для взрослых.

Второе важное изменение касается декларирования прибыли от аренды. Если ранее подоходным налогом облагалась вся задекларированная арендодателем выручка с аренды, теперь облагаются только 80 процентов выручки с аренды жилого помещения.