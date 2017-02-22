Картина дня: канун Дня независимости, несчастный случай с эстонской туристкой и подвиг Декстера

Канун Дня независимости

На Метсакальмисту сегодня были возложены венки к могилам высокопоставленных государственных деятелей Эстонии. Смотреть галерею... За день до 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд вручает государственные награды 113 лицам, которые внесли существенный вклад в развитие нашей страны. Смотреть галерею... В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут разного рода праздничные мероприятия, в том числе и концерты. Со списком мероприятий можно ознакомиться здесь... Накануне Дня независимости Керсти Кальюлайд поздравил Владимир Путин. Читать далее...

В Elisa начали сканировать лица клиентов

С сегодняшнего дня мобильный оператор Elisa запустил в своем представительстве в Rocca al Mare новый пилотный проект, позволяющий идентифицировать личность на базе искусственного интеллекта: лица клиентов сканируются и сравниваются с фотографиями на их документах. Читать далее...

Мытарства Репинского продолжаются

Пока неустановленный преступник в ночь на 22 февраля ловко обесточил козью ферму Мартина Репинского на мызе Конью в Ида-Вирумаа, отключив тем самым систему видеонаблюдения, и похитил рабочий инструмент. Член Рийгикогу и экс-министр сельской жизни сегодня сам приехал на место разбираться с последствиями. Читать далее...

Гражданин Эстонии, который родился в России

В Эстонии проживают тысячи людей с печорскими корнями, которые, как указано у них в паспортах, родились в России. Таким образом, возникает ощущение, что сама Эстонская Республика не признает Тартуский мирный договор. Читать далее...

Раскол в рядах центристов

«В понедельник состоится отчетное годовое собрание по Ласнамяэскому округу. Не исключаю, что против меня будет выдвинут конкурент. Мне уже намекали на то, чтобы я вышла из партии», - заявила в студии Postimees руководитель Ласнамяэского округа, член правления Центристской партии Ольга Иванова. Читать далее...

Подвиг Декстера

По сообщению Лыунаской префектуры, 23 февраля в 3.35 в центр тревоги поступило сообщение, что неизвестный разбил окно магазина на улице Ю. Куперьянови в Тарту и украл коньяк, стоящий 3202 евро. Читать далее...

Инцидент в Андах

В Аргентине в провинции Рио-Негро с помощью вертолета доставили в больницу туристку из Эстонии, которая сорвалась с горы в Андах. Читать далее...

Умер руководитель GoBus

20 февраля после тяжелой болезни умер многолетний руководитель Лыунаского отделения GoBus Вальтер Кейс. Читать далее...