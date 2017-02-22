Горбачев выставил на продажу виллу в Германии

Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, вилла Hubertus-Schlössl, которую Горбачев приобрел около десяти лет назад, расположена на берегу озера Тегернзе.

Площадь трехэтажной виллы составляет 600 кв. м, а площадь прилегающей территории — 2,6 тысяч кв. м. Она была построена в 1908 году и впервые отреставрирована спустя сто лет.

Süddeutsche Zeitung не называет точную стоимость недвижимости, однако цена виллы, по ее данным, составляет несколько миллионов евро.

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