Сергей Степанов: это та страна, о которой вы мечтали в девяностые?

Дорогой народ...

Честно, я не отношу себя к мастерам пафосных речей на торжественных мероприятиях. По ряду причин мне никогда не придется выступать с праздничным обращением к народу Эстонии в День независимости. Но можно же и помечтать?.. Что бы я хотел сказать в этот день?

Дорогой народ Эстонии! Сегодня мы отмечаем 99-ю годовщину независимости нашей республики. Очень много ранее говорилось о том, какой ценой независимость была обретена и как ее потом пришлось восстанавливать. Я об этом говорить не буду. Как и о международной ситуации, о наших страхах и надеждах. Сегодня, хотелось бы поговорить о совершенно другом.

Остановитесь и посмотрите по сторонам... Это та страна, о которой вы мечтали в 90-е? Все ли было сделано правильно за 25 лет?

Да, мы совершили технологический прорыв. Мы можем с гордостью сказать: мы – цифровое государство, умеющее облегчить бюрократические процедуры. Это, как сказал бы президент Трамп, «great! absolutely great!». Но не потеряли ли мы что-то за цифровой завесой? Удалось ли нам сделать людей счастливыми?

Дорогие политики! К сожалению, за эти 25 лет произошло разделение реальностей. Вы и народ живете в разных мирах. Одни делают вид, что живут ради народа, а другие делают вид, что счастливо выживают. Вы принимаете законы ради народа, делите бюджет во имя улучшения жизни народа... А народ? А что народ – он с радостью откликается на сбор средств, чтобы помочь обеспечить лечение тяжело больному ребенку или взрослому, спасти чью-то жизнь. Народ решает свои проблемы доступными ему средствами и вдобавок ко всему обеспечивает вас... оплачивает вам лизинг автомобилей, например. Может, пора менять приоритеты?

Может, настало время задуматься, что нам насущнее: двенадцать гаубиц или нормальное медицинское обслуживание? Что нам больше необходимо – доступные спортивные секции для детей или поливка цветов в государственном учреждении за 30 тысяч евро? Мы настолько увлеклись ненужными делами, что перестали замечать насущные проблемы. Пора остановиться, посмотреть по сторонам и задуматься.

И вновь – дорогой наш народ! Спасибо вам за то, что вы еще есть у нас и не уехали из страны. Спасибо за то, что вы еще терпите нас, политиков. Спасибо... Но! Давайте поговорим вот о чем: перестаньте игнорировать друг друга, общайтесь друг с другом, невзирая на язык, национальность, вероисповедание и другие различия.

Вы все – народ Эстонии, вы – ценность государства. Научитесь говорить друг с другом! Научитесь понимать друг друга! Мы много говорим о набившей оскомину интеграции. Вы все, народ Эстонии, интегрированы давно – общими проблемами и заботами. Отбросьте недопонимание. Вместе вы – могучая сила. Будьте добрее друг к другу!

С 99-й годовщиной дорогой народ! Давайте встретим столетний юбилей в 2018 году как одна дружная семья!

В честь 99-й годовщины независимости Эстонской Республики портал Rus.Postimees.ee публикует серию материалов «Что бы я сказал(а) народу Эстонии, если бы был(а) президентом». Читайте торжественные речи, написанные различными людьми от лица президента Эстонской Республики, на нашем портале!