Четверг, 23. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Новый глава ВМС Эстонии вступил в должность

BNS
BNS
/
/
:

На прошедшей в Минной гавани Таллинна церемонии глава Сил обороны генерал Рихо Террас объявил главой ВМС капитана Юри Саска.

Перед церемонией Клуб офицеров морского флота и Клуб унтер-офицеров ВМС подарили ВМС новый церемониальный флаг, который генерал Террас передал на церемонии капитану Саска.

Капитан-лейтенант Юри Саска поступил на срочную службу в 1993 году в составе автороты главного штаба Сил обороны. После прохождения срочной службы он окончил Шведскую военно-морскую академию и поступил на службу на корабль ВМС Sulev.

Саска служил почти на всех кораблях и штабах ВМС, а также оперативным офицером штаба общей противоминной группы Эстонии, Латвии и Литвы Baltron. Саска командовал флагманом ВМС Эстонии Admiral Pitka в течение десяти месяцев, пока Admiral Pitka был штабным судном 1-й постоянной противоминной группы НАТО.

Саска командовал военно-морской базой, штабом ВМС и флотом ВМС. Он окончил школу минной войны в Бельгии, Таллиннскую техническую высшую школу, колледж штаба ВМС в США и колледж управления ВМС США. Он получил степень магистра по международным отношениям в университете Salve Regina в США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвмс эстониирихо террассилы обороныюри саска
krasotka.ee
Если бы я был президентом...
эксклюзив на limon.ee!
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
праздник на пороге
Если бы я был президентом...
krasotka.ee
krasotka.ee
limon.ee
limon.ee
limon.ee
скандал в тарту
limon.ee
krasotka.ee
Cуд отменил штрафы активистам «Бессмертного полка»

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
17:28
Это единственный тип алкоголя, который способствует лучшему сексу
17:05
ФБР разыскивает пропавшую 15-летнюю девушку: она могла сбежать с эстонцем
17:03
Галерея: в Таллинне приземлился роскошный самолет Dreamliner
17:00
Гости клуба Teater глаз отвести не могли: после этих фото, вам непременно захочется нанять такую домработницу (галерея)
17:00
Как наладить отношения со свекровью
16:50
Мужчины не считают секстинг изменой
16:45
Путин назвал цель России в Сирии
16:44
Бросившийся на помощь полиции Меэлис: бандит вел себя сверхагрессивно (1)
16:44
Как правильно толковать сон самостоятельно
16:36
Гинекологи назвали пять вещей, которые вредят женскому здоровью
16:28
Спецоперация полиции сорвала выступление эстонской панк-группы на концерте нацболов в Москве
16:16
Лолите потребовалась операция после химии
16:11
Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!
16:07
Ушел из жизни тренер чемпионов
16:05
Максим Галкин публично унизил Ксению Собчак
16:04
Новый глава ВМС Эстонии вступил в должность
15:52
Американка выносит смертельно больного ребенка, чтобы отдать его на органы
15:49
Теперик: в большинстве русских школ в Эстонии по-прежнему присутствует советский дух (2)
15:46
Сильный ветер и снегопады ждут жителей Эстонии в День независимости
15:32
LIMON LIVE! Астролог сообщил о возможной авиакатастрофе в конце февраля. Эстонский певец рассказал, как оказался в шаге от Тимати
Все новости
LimonЦеликом
Лолите потребовалась операция после химии

Лолите потребовалась операция после химии

Лариса Гузеева рассталась с мужем

Лариса Гузеева рассталась с мужем

Паразиты поедают любителей этого блюда! Как не заразиться гельминтами?

Паразиты поедают любителей этого блюда! Как не заразиться гельминтами?

17:28
Это единственный тип алкоголя, который способствует лучшему сексу
17:00
Гости клуба Teater глаз отвести не могли: после этих фото, вам непременно захочется нанять такую домработницу (галерея)
16:44
Как правильно толковать сон самостоятельно
16:05
Максим Галкин публично унизил Ксению Собчак
KrasotkaЦеликом
Семь типов женщин, от которых бегут все мужчины

Семь типов женщин, от которых бегут все мужчины

Американка выносит смертельно больного ребенка, чтобы отдать его на органы

Американка выносит смертельно больного ребенка, чтобы отдать его на органы

Гинекологи назвали пять вещей, которые вредят женскому здоровью

Гинекологи назвали пять вещей, которые вредят женскому здоровью

17:00
Как наладить отношения со свекровью
16:50
Мужчины не считают секстинг изменой
16:11
Она обернула живот яблочным уксусом и легла спать. А утром не поверила своим глазам!
15:17
Экстремальные диеты защищают от рака и позволяют худеть
SportsЦеликом
Ушел из жизни тренер чемпионов

Ушел из жизни тренер чемпионов

Видео: венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии

Видео: венесуэльский лыжник рассмешил зрителей на ЧМ в Финляндии (2)

Перспективная мотогонщица решила завершить карьеру после изнасилования

Перспективная мотогонщица решила завершить карьеру после изнасилования

10:29
Выживший в авиакатастрофе вратарь «Шапекоэнсе» хочет выступить на Паралимпиаде
ВпрокЦеликом
Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день

21. фев
Смотрите, что жители Эстонии покупают в интернет-магазинах
Погода
Сильный ветер и снегопады ждут жителей Эстонии в День независимости

Сильный ветер и снегопады ждут жителей Эстонии в День независимости

Видео: амурские тигры на лету сбили назойливый беспилотник

Видео: амурские тигры на лету сбили назойливый беспилотник

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
Бросившийся на помощь полиции Меэлис: бандит вел себя сверхагрессивно

Бросившийся на помощь полиции Меэлис: бандит вел себя сверхагрессивно (1)

Спецоперация полиции сорвала выступление эстонской панк-группы на концерте нацболов в Москве

Спецоперация полиции сорвала выступление эстонской панк-группы на концерте нацболов в Москве

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Галерея: в Таллинне приземлился роскошный самолет Dreamliner

Галерея: в Таллинне приземлился роскошный самолет Dreamliner

День независимости ЭР: какие праздничные мероприятия следует непременно посетить в Таллинне

День независимости ЭР: какие праздничные мероприятия следует непременно посетить в Таллинне (1)

Культура
Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Исчезнувшую 70 лет назад картину нашли в кладовке вильяндиского дома

Самые читаемые
Ушел из жизни тренер чемпионов
Теперик: в большинстве русских школ в Эстонии по-прежнему присутствует советский дух(2)
Почему Тоомас Хендрик Ильвес не пойдет на прием Кальюлайд?(3)
Ольга Иванова: Выйти из партии? Не дождутся!(6)
Паразиты поедают любителей этого блюда! Как не заразиться гельминтами?
Топ комментариев
Путин разрешил признавать в России паспорта ДНР и ЛНР(70)
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Порошенко: признание Россией документов ДНР и ЛНР - доказательство оккупации(25)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,951 EUR
GBP
1,184 EUR
SEK
0,106 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 22.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees