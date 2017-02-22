Новый глава ВМС Эстонии вступил в должность

Перед церемонией Клуб офицеров морского флота и Клуб унтер-офицеров ВМС подарили ВМС новый церемониальный флаг, который генерал Террас передал на церемонии капитану Саска.

Капитан-лейтенант Юри Саска поступил на срочную службу в 1993 году в составе автороты главного штаба Сил обороны. После прохождения срочной службы он окончил Шведскую военно-морскую академию и поступил на службу на корабль ВМС Sulev.

Саска служил почти на всех кораблях и штабах ВМС, а также оперативным офицером штаба общей противоминной группы Эстонии, Латвии и Литвы Baltron. Саска командовал флагманом ВМС Эстонии Admiral Pitka в течение десяти месяцев, пока Admiral Pitka был штабным судном 1-й постоянной противоминной группы НАТО.

Саска командовал военно-морской базой, штабом ВМС и флотом ВМС. Он окончил школу минной войны в Бельгии, Таллиннскую техническую высшую школу, колледж штаба ВМС в США и колледж управления ВМС США. Он получил степень магистра по международным отношениям в университете Salve Regina в США.