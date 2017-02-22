Спецоперация полиции сорвала выступление эстонской панк-группы на концерте нацболов в Москве

Свои действия стражи порядка объяснили проведением операции по поиску подозреваемых в краже мобильных телефонов. Среди приглашенных музыкантов должны были выступить и представители эстонской панк-группы Mad Morality, но единственное, что успели сделать эстонские музыканты - проверить звук своих инструментов на сцене московского клуба «Драйв».

Задержания начались примерно в девять часов вечера, сообщили корреспонденту русской редакции Актуальной камеры активисты «Другой России» Александр Аверин и Ольга Шалина. Всего из клуба в ОВД Рязанский доставили несколько десятков музыкантов и зрителей концерта, значительную часть которых составили нацболы.

Как поясняет портал NEWSru, «Другая Россия» - незарегистрированная партия, учрежденная бывшими членами запрещенной Национал-большевистской партии. Бывшая некогда в оппозиции, она поддержала присоединение Крыма к России и перешла от гражданского сопротивления к поддержке официальной линии руководства страны. Также партия поддержала сепаратистов, действующих в Донецкой и Луганской областях Украины.