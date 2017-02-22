Бросившийся на помощь полиции Меэлис: бандит вел себя сверхагрессивно

34-летний Меэлис говорит, что все началось у магазина Maxima на Тартуском шоссе, где он увидел припаркованный полицейский автомобиль и машину скорой помощи, сообщает Postimees.ee.

«Когда я подъехал к Maxima то увидел, что хулиган оказал сильное сопротивление полиции и вел себя сверхагрессивно. Этот бандит был не согласен с тем, что его пытаются оттуда увести. Он ударил одного из полицейских. Началась агрессивная потасовка, он высвободился и пустился наутек. Он конечно не чемпион Эстонии по бегу, но ноги у него быстрые», - отметил Меэлис.

Сначала он решил поехать за мужчиной, чтобы, как только тот забежит в какой-либо дом, сразу сообщить об этом в полицию, но потом увидел, что полицейские устроили погоню. Меэлис решил подобрать одно из полицейских. «Я открыл окно и предложил одному из полицейских сесть в машину», - рассказал Меэлис.

Он также отметил, что впереди его ехал серебристый автомобиль и именно его водитель первым преградил путь беглецу.

«Может быть это случай немного слишком раздут. После того, как мы преградили ему путь этот тип далеко бы уже не убежал. А уже через десять секунд на место подоспел другой патруль», - отметил Меэлис.