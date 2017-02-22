Галерея: в Таллинне приземлился роскошный самолет Dreamliner

Dreamliner считается одним из самых современных в мире самолетов, где для комфорта пассажиров все продумано до мелочей. Первый полет авиалайнера этого типа состоялся в 2009 году, с этого момента он стал пользоваться сумасшедшей популярностью у крупных авиакомпаний.

Вместимость Dreamliner 787-8 и 787-9 в трехклассовой конфигурации салона составляет 242 и 290 пассажиров и дальность полета - 13 620 и 14 140 км соответственно.

В рамках совместного мероприятия Nordica и LOT Polish Airlines в Таллинне приземлился один из флагманских авиалайнеров американской компании Boeing. Обычно такие самолеты выполняют межконтинентальные рейсы из Варшавы в Пекин, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто и Токио.