Гигантская авария: в Подмосковье столкнулись почти три десятка машин (видео)

"Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка полиции рассказали, что в районе 38-го км Минского шоссе произошли несколько мелких ДТП, сообщает Newsru.com.

"В общей сложности 27 автомобилей получили различные повреждения, в результате случившегося пострадали два человека", - сказал он. По факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

РИА "Новости" сообщает, что ДТП парализовало движение в Одинцовском районе. По данным агентства, машин было 25, а аварий - пять.

ДТП привело к серьезной пробке в сторону области, автомобили двигаются очень медленно. Ситуацию усугубляет идущий снег. В сети опубликована видеозапись с места ДТП.