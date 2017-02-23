Минфин хочет привязать налог на служебные автомобили к мощности двигателя и отказаться от идеи цветных номеров

В дальнейшем размер спецльготы будет исчисляться из расчета 1,96 евро за киловатт мощности двигателя, но если возраст легкового автомобиля или автомобиля коммерческого назначения (категории N1) превышает пять лет, то налогооблагаемая спецльгота будет уменьшаться на 25%, сообщил новостной портал ERR.

Минфин отдает предпочтение такой системе расчета, потому что анализ показывает, что между мощностью двигателя автомобиля и его стоимостью есть очень сильная зависимость. Кроме того, это является единственной возможностью декларировать спецльготу, если автомобиль находится в смешанном пользовании.