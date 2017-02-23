Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

«Мы просили клиентов ответить, без каких блюд они не представляют себе 24 февраля. Ответы не стали неожиданными – 74% участников опроса в Facebook ответили, что обязательно поставят на стол бутерброды с килькой и картофельный салат», – рассказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

Результаты опроса, в котором приняли участие порядка 1600 человек, подтверждаются и статистикой продаж сети Maxima. Уже сейчас продажа кильки пряного посола увеличилась на 45% в сравнении с первой половиной месяца. Заметно выросли и продажи картофельного салата.