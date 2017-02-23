Ратас призвал общины к сотрудничеству

«Смотря назад на исторические события и думая о сегодняшнем и завтрашнем дне, мы должны понять, насколько важным является сотрудничество друг с другом и совместные усилия во имя достижения единых целей», - отметил он.

«Для того, чтобы повысить благосостояние людей и их чувство защищенности, а также преодолеть демографический кризис, нам необходимо такое же единство и любовь к родине, какую можно было наблюдать век назад», - заявил Ратас, добавив, что общественная сплоченность – это единственный путь, если мы хотим выжить, как страна и как народ.

«Эстония для нас всех является единым домом. В самом дорогом смысле. В родной стране должна царить хорошая атмосфера в отношениях между разными жителями и общинами, а также национальными группами. В дом должно быть хорошо возвращаться и здесь всем должно быть хорошо. Дома мы всегда готовы к сотрудничеству, чтобы сделать нашу страну еще лучше», - сказал премьер-министр.