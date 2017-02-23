Похищение депутата Рады оказалось инсценировкой

По словам Гончаренко, правоохранительные органы заранее предупредили его о том, что сепаратистская группа готовится его похитить, сообщает портал Газета.ru.

«Это была спецоперация. Сегодня утром было инсценировано мое похищение. Уже много недель ведется спецоперация по сепаратистской, террористической группе, действующей в Одессе», — рассказал он.

Депутат объяснил, что именно поэтому он выехал из Киева в Одессу поздно ночью, чтобы утром 23 февраля появиться в Одессе.

По его словам, утром он был «похищен» сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), чтобы отправить сообщение настоящим заказчикам похищения с целью выманить их.

Гончаренко отметил, что у заказчиков и организаторов изъята в том числе кислота и средства для пыток.

«Там были исключительно сотрудники СБУ и прокуратуры, там они (организаторы. — «Газета.Ru») были задержаны. Пока еще продолжаются обыски, есть и другие места», — добавил депутат.

По словам Гончаренко, одним из заказчиков похищения был Александр Кушнарев, депутат от «Оппозиционного блока», чей сын был одним из лидеров антимайдана в Одессе во время событий 2014 года и который погиб 2 мая в Доме профсоюзов.