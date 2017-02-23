Ревизионная комиссия: Таллинн мог использовать городские деньги для политической рекламы

По словам руководившего работой ревизионной комиссии Кайдо Кукка (IRL), есть подозрение, что руководство Таллинна использовало в этот период деньги налогоплательщиков для предвыборной рекламы, сообщает портал Rus.err.ee.

"В 2014 году, когда проходили выборы в Европарламент, а затем и выборы в Рийгикогу, город Таллинн потратил на рекламу в четыре раза больше, чем в последующий год, когда никаких выборов не проводилось. В 2014 году город потратил на связанную с рекламой деятельность примерно 300 000 евро, а в 2015 году эта сумма составила 66 000 евро", - рассказал Кукк.