LIMON LIVE! Астролог сообщил о возможной авиакатастрофе в конце февраля. Эстонский певец рассказал, как оказался в шаге от Тимати

Как такое возможно? Если очень коротко, то в 2010 году из-за финансовых трудностей, которые возникли у матери Артура Елены во время экономического кризиса, их квартира ушла с молотка, а следом на аукцион выставили залог – жилплощадь бабушки и дедушки, сообщает портал Rus.err.ee.

Новым собственником площади стала фирма Eesti Investorite Grupp OÜ и ее владелец Меэлис Неэлов через несколько дней связался с бывшими владельцами и предложил выкупить квартиру за 40 000 евро, но таких денег собрать не удалось.

Поскольку Артуру некуда было идти, то он остался жить с бабушкой в квартире, которая по факту принадлежала другому собственнику.

В 2015 году Меэлис Неэлов подал иск в суд, в котором он требовал принудительного выселения жильцов и уплаты компенсации за недополученную прибыль с аренды за то время, что новый собственник не мог ею пользоваться.

По решению суда Артур оказался в списке солидарных должников. По сути за то, что жил с родственниками, которые незаконно занимали чужую площадь. Это означает, что он будет должен до тех пор, пока вся сумма долга не будет уплачена.