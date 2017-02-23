Галерея: на площади Вабадузе состоялась генеральная репетиция парада
Сегодня с началом в 21.00 на площади Вабадузе прошла генеральная репетиция парада, посвященного 99-й годовщине провозглашения Эстонской Республики. Смотрите фотографии!
Сегодня с началом в 21.00 на площади Вабадузе прошла генеральная репетиция парада, посвященного 99-й годовщине провозглашения Эстонской Республики. Смотрите фотографии!
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