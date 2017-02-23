Золотой дубль: Келли Сильдару и ее брат взяли первые места во Франции

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Золотой дубль: Келли Сильдару и ее брат взяли первые места во Франции3

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15-летняя Келли Сильдару и ее 10-летний брат Хенри праздновали победу во Франции на соревнованиях по фристайлу. Келли стала лучшей среди женщин, а ее брат победил в юниорском зачете. 

Соревнования проходили во французском Ла-Клузе. Итоговый результат Келли составил 369,20 балла. Ее брат набрал 325,40 балла.

Стоит отметить, что отрыв Келли от ближайшей преследовательницы составил 60 баллов.

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