Золотой дубль: Келли Сильдару и ее брат взяли первые места во Франции

Соревнования проходили во французском Ла-Клузе. Итоговый результат Келли составил 369,20 балла. Ее брат набрал 325,40 балла.
Стоит отметить, что отрыв Келли от ближайшей преследовательницы составил 60 баллов.
15-летняя Келли Сильдару и ее 10-летний брат Хенри праздновали победу во Франции на соревнованиях по фристайлу. Келли стала лучшей среди женщин, а ее брат победил в юниорском зачете.
Соревнования проходили во французском Ла-Клузе. Итоговый результат Келли составил 369,20 балла. Ее брат набрал 325,40 балла.
Стоит отметить, что отрыв Келли от ближайшей преследовательницы составил 60 баллов.
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