Здравствуйте, доброго праздничного утра всем, кто пришел на Тоомпеа, и тем, кто сопереживает этому, глядя на экран. Флаг на Длинном Германе заставляет нас гордиться нашим государством. Своим свободным государством! Такое теплое чувство, как в день рождения.

Наша любимая Эстонская Республика стала на год старше, и большой юбилей не за горами. Наверное, и вы задумывались, что государства, особенно те, что к западу от нас, отметили свое столетие века назад. Общаясь с этими народами, мы честно говорили, что Эстония – еще молодое государство. Даже еще не столетнее. Так что, дорогие соотечественники, остался всего один год, когда мы в качестве государства можем быть такими высокомерными выскочками. Через год наступит уже солидный возраст, где можно и нужно быть более достойными и взрослыми.

Но, может, трудное детство нашей страны накладывает на нас еще одно обязательство? Напоминать нашим союзникам, что, будь твое государство столетнее или многовековое, в современном мире мы можем быть сильнее лишь все вместе, как одна семья.

Я уверен, что и в будущем у нас никуда не денется этот дух молодости и исканий. Открытость и желание вновь и вновь создавать и растить это государство. Идти дальше и не закрываться. Жить не только для себя и своей семьи, но желать лучшего и своим друзьям и соседям, коллегам и вообще всем, кто считает эту страну своей или просто уважает. Наша общая единая Эстония – это страна, где мы можем быть свободны и счастивы.

Я надеюсь, что более молодое поколение не обидится, но мои следующие слова особенно предназначены тем, кто был вынужден жить в то время, когда о свободном эстонском государстве можно было только мечтать. Мне глубоко запало в душу одно приветствие ко Дню независимости, где третьеклассники одной основной школы с самого красивого острова Эстонии говорят о том, что им нравится в этой стране и что могло бы быть лучше. Мы, взрослые, умеем ведь быть сдержанными и вежливыми. А дети в своих ответах искренни и непосредственны. А иногда смешны, вы же знаете. На самом деле, каждому ответу хотелось аплодировать. Там одна девочка отвечает на вопрос, что ей нравится в Эстонии, так: «Эстония – красивая страна, и здесь никогда больше не должно быть войны. Я не боюсь, что она будет». Думаю, в этих словах заключена самая большая благодарность, которую новое поколение может выразить нам, старшим.

Во имя того, чтобы дети, родившиеся в свободной Эстонии и растущие здесь, не боялись, нам стоило жить.

И этот флаг на этой башне будет развиваться вечно.

Всем счастливого праздника!

Да здравствует Эстонская Республика!