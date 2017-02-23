Брата Ким Чен Ына отравили одним из самых смертельных химических агентов - VX

Полиция сообщила, что следы VX были обнаружены в образцах, взятых из глазного яблока и тканей лица убитого в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чон Нама - единокровного старшего брата Ким Чен Ына. Непосредственно покушение осуществили две женщины, которых вскоре задержали. Малайзия и Южная Корея обвиняют в подготовке покушения разведслужбы Северной Кореи. Большинство разыскиваемых по подозрению в причастности к преступлению - граждане этой страны, передает NEWSru.

Химический агент VX признан ООН оружием массового поражения. У VX нет вкуса и запаха, он запрещен в рамках Конвенции по химоружию, и его производство и использование допускаются исключительно в научных целях.

VX оказывает нервно-паралитическое действие, вызывая смерть в течение 15 минут после начала воздействия. Американский армейский центр по исследованию химического и биологического оружия в Эджвуде называет VX самым токсичным химическим агентом в мире.

VX был получен в 1955 году в Великобритании. Создан на базе амитона - вещества, которое предполагалось использовать в качестве пестицида. Однако первые же исследования показали крайне высокую токсичность, и этот факт вызвал интерес военных. Был куплен США, в 1962 году запатентован.