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Брата Ким Чен Ына отравили одним из самых смертельных химических агентов - VX

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Брата руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына отравили химическим агентом VX, сообщает агентство Bernama со ссылкой на данные полиции Малайзии. Данные вскрытия не окончательны, оговаривается Reuters. Агентство со ссылкой на данные американских военных называет VX самым ядовитым химическим агентом среди когда-либо полученных учеными.

Полиция сообщила, что следы VX были обнаружены в образцах, взятых из глазного яблока и тканей лица убитого в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чон Нама - единокровного старшего брата Ким Чен Ына. Непосредственно покушение осуществили две женщины, которых вскоре задержали. Малайзия и Южная Корея обвиняют в подготовке покушения разведслужбы Северной Кореи. Большинство разыскиваемых по подозрению в причастности к преступлению - граждане этой страны, передает NEWSru.

Химический агент VX признан ООН оружием массового поражения. У VX нет вкуса и запаха, он запрещен в рамках Конвенции по химоружию, и его производство и использование допускаются исключительно в научных целях.

VX оказывает нервно-паралитическое действие, вызывая смерть в течение 15 минут после начала воздействия. Американский армейский центр по исследованию химического и биологического оружия в Эджвуде называет VX самым токсичным химическим агентом в мире.

VX был получен в 1955 году в Великобритании. Создан на базе амитона - вещества, которое предполагалось использовать в качестве пестицида. Однако первые же исследования показали крайне высокую токсичность, и этот факт вызвал интерес военных. Был куплен США, в 1962 году запатентован.

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