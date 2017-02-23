Галерея: праздничное утро в Нарве

В начале праздничной недели в такте танца Oige ja vasemba молодежь Эстонии выстроилась на Певческом поле в Таллинне в форме символической цифры 99. Видео «Да здравствует Эстония! Я остаюсь!» - поздравление от Postimees по случаю Дня независимости Эстонии! С праздником, дорогие читатели!

День независимости ЭР: какие праздничные мероприятия следует непременно посетить в Таллинне

В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут разного рода праздничные мероприятия, в том числе и концерты, сообщает Раэпресс.

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Излюбленным украшением традиционного праздничного стола, который в Эстонии накрывают на годовщину Республики, являются бутерброды с килькой и картофельный салат – без этих блюд не обходится февральский праздничный стол в 74% эстонских семей.

Путин поздравил Кальюлайд с Днем независимости

Президент России Владимир Путин поздравил свою эстонскую коллегу Керсти Кальюлайд с Днем независимости. Об этом говорится в сообщении посольства России в Эстонии в фейсбуке.