Галерея: праздничное утро в Нарве
Празднование Дня независимости Эстонии началось в Нарве с торжественной церемонии поднятия государственного флага. Смотрите фото!
Празднование Дня независимости Эстонии началось в Нарве с торжественной церемонии поднятия государственного флага. Смотрите фото!
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Завершился второй этап архитектурного конкурса «Главная улица Таллинна» - Tallinna Peatänav. Он называется «Вдоль моря по Главной улице».
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