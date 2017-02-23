Плохому танцору «кеэлекюмблус» мешает

На эту тему редактор «Учительской газеты» Райво Юурак побеседовал с преподавателями и учениками Силламяэской гимназии, поводом для встречи с которыми послужили участившиеся в последнее время разговоры о якобы завышенных требованиях именно к столичным русским школам. Днем с огнем в большом городе не отыскать учителей, способных преподавать на эстонском. Если же таковые и найдутся, то опять беда – русский ребенок просто не может учиться на эстонском без катастрофического ущерба для своих знаний. Посему-де и нереализуемо требование изучать 60% предметов на неродном языке, полагают в русскоязычных школах столицы.

В это же время на другом конце страны учительница эстонского языка Анне Мелдре отмечает, что если педагог считает детей бестолковыми, то таковыми они и будут. «Вера учителя в ученика дает тому крылья, – уверена педагог, приобщающая своих подопечных к общению и потреблению СМИ на изучаемом языке. – Так ученики с удивлением и обнаруживают, что эстонский язык можно изучать даже самостоятельно, поскольку есть телевидение, радио, газеты, интернет, художественная литература и фильмы».

Для Маргит Карина-Тарасовой, преподающей также эстонский язык, важнее всего обсудить с предметниками темы предстоящих уроков, чтобы дети уже заранее знали нужные слова и выражения.

К началу 12-го класса учитель истории и обществоведения Айве Кюнг переходит в общении с учениками полностью на эстонский язык – как на уроках, так и на переменах. Залогом успешного перехода на неродной язык обучения педагог считает не только сотрудничество лингвистов с предметниками, но и учителей между собой.

По словам директора Силламяэской гимназии Арно Казенийта, ученики сами требуют, чтобы на уроках, преподаваемых на эстонском, учителя не переходили на родной русский. Он отмечает, что труднее всего приходится десятиклассникам в первом полугодии, после чего уровень владения государственным языком начинает становиться все выше и выше. «Год на год не приходится, но с нынешним одиннадцатым классом можно поговорить обо всем на эстонском языке», – утверждает Казенийт.

Изучавшая в магистратуре методику языкового погружения Юлия Захарова преподает в Силламяэской гимназии эстонский язык и географию. «Когда используются принципы языкового погружения, то начинать изучать эстонский не поздно даже в десятом классе, – уверена она. – Опыт нашей школы подтверждает это». По мнению педагога, проблемой более слабых учеников, с которыми надо заниматься дополнительно, является не слабое знание эстонского и вытекающие из этого последствия, а недостаточное знание именно родного языка, узкий кругозор и неумение учиться.

Преподаватель эстонского языка Галина Шутикова подчеркивает необходимость превалирования в гимназической ступени устных заданий, при помощи которых учащихся можно разговорить. «В основной школе было наоборот – доминировала грамматика, к которой ученики относились как к наказанию», – констатирует педагог.

Отсутствие возможности общаться на эстонском языке вне стен своего учебного заведения силламяэские школьники компенсируют участием в совместных проектах с эстонскими школами. Так, например, Силламяэская гимназия была единственной русскоязычной школой, принявшей участие в дискуссионном лагере «Златоусты» в Пылтсамаа. Интерес к дебатам, проходящим наравне с эстонскими ребятами, и в этом году проявила новая пятерка русскоязычных гимназистов. Также силламяэсцы приняли участие в языковых лагерях на юге Эстонии, пообщавшись там со своими сверстниками из Вильянди и Локса на эстонском и английском. По словам директора Силламяэской гимназии Арно Казенийта, в ближайшем будущем его школа планирует начать обмениваться учениками с эстонскими учебными заведениями.

Ложкой же дегтя в бочке меда под названием «языковое погружение» руководитель успешной гимназии считает отсутствие системной помощи преподавателям эстонского языка, которым самим приходится искать необходимые курсы повышения квалификации и площадки для проведения методических дискуссий.

Лейтмотивом общения журналиста Райво Юурака с силламяэскими гимназистами Анастасией Ершовой, Андреем Козловым, Артемом Трохачевым и Эдуардом Рачинским стали признания последних в том, что их рост стал возможен благодаря кризису в основной школе, своевременному вмешательству взрослых и дальнейшему переводу собственного развития в полностью автономный режим.

В рубрике «Вопрос – ответ» директор Куристикуской гимназии Райно Либлик, отвечая на вопрос «Учительской газеты», как русским ребятам помочь быстрее выучить эстонский язык, призвал освободиться от мысли о неспособности русских обучаться на других языках. В подведомственной ему школе с 6-7–х классов тоже начинается погружение, но в английский язык. В гимназической же ступени некоторые предметы преподаются только на языке Шекспира, причем все прекрасно справляются и надобности в «защитниках» эстонских школ нет.

Паэская гимназия, возглавляемая Изабеллой Рийтсаар, предоставляет ученикам и их родителям возможность выбирать между ранним и поздним языковым погружением, а также учебой на русском языке. По мнению директора, в русскоязычных школах метод языкового погружения должен стать основным, а мешает этому исключительно нехватка кадров.

Руководитель частной гимназии «Сакала» Екатерина Гриднева считает, что современный педагог должен владеть как минимум тремя языками, а желательно и четырьмя-пятью, чтобы быть примером для учеников. Для освоения такого количества языков и новых методик директор предлагает выделить учителям один свободный день в неделю.

По мнению же автора учебников, докторанта Таллиннского университета и школьного учителя Маре Китсник, для быстрого обучения эстонскому языку учеников нельзя пугать ни грамматикой, ни экзаменами, ни якобы сложностью преподаваемого языка. Учащимся нужно позволять делать ошибки и дать понять, что Эстонии они нужны и их тут любят.