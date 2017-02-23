«Мы все знаем, что рождение Эстонской Республики не было бескровным, оно потребовало от нашего народа многих жертв. Мы помним тысячи отдавших свои жизни в Освободительной войне за свободу отчизны и всех пострадавших. Военное время уничтожило бесчисленное количество домов и навсегда раскололо семьи»,- сказал Ратас.

Эстонский народ помнит всех богатырей Освободительной войны и основателей Эстонского государства, подчеркнул глава правительства.

«И точно так же мы никогда не должны забывать отважных эстонских военнослужащих, павших за наше государство и безопасность всего мира»,- подчеркнул Ратас.

По словам главы правительства Эстонии, кровавые конфликты в Европе и в мире напоминают всем, что свобода и демократическое правовое государство - это не то, что само собой разумеется.

«Mы должны суметь осознать достижения Эстонии и действительную цену независимости государства. Хочу поблагодарить всех наших международных союзников и партнеров. При поддержке Великобритании, Финляндии, Швеции и Дании мы достигли победы в Освободительной войне. Теперь мы неотделимая часть Европейского Союза и НАТО и только вместе мы способны отстоять надежный и свободный мир»,- заключил Ратас.