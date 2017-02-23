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Игорь Копытин: уроки гособороны должны стать обязательными

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Лектор по военной истории в Объединенных учебных заведениях Сил обороны Эстонии Игорь Копытин задается на страницах «Учительской газеты» вопросом, когда нужно начинать заниматься воспитанием настоящих граждан государства – в школьные годы или во время прохождения срочной службы? В Силах обороны пора заняться культурно-воспитательной работой, а уроки гособороны нужно сделать обязательными, считает военный историк, преподаватель и публицист.

В восстановившей свою независимость Эстонии были воссозданы Силы обороны и уроки гособороны, однако среди призывников перестала вестись культурно-воспитательная работа, сетует Копытин. Он сравнивает кадровый состав вооруженных сил со школьным педагогическим коллективом, работающим также по расписанию и утвержденным программам. Разница же заключается в том, что в отличие от 12-летнего обучения в школе, в армии нет лишнего времени на проведение уроков граждановедения.

«В связи с тем, что наряду с детсадом, семьей, школой и вузом Силы обороны являются важным звеном образовательной цепи и процесса становления молодого человека как гражданина, в дальнейшем следует обращать больше внимания на повышение эффективности сотрудничества между школами и Силами обороны, – считает Игорь Копытин. – Для этого уроки гособороны должны стать обязательными, а в Силах обороны стоит взвесить внедрение программы по проведению культурно-разъяснительной работы – в сотрудничестве с местными самоуправлениями можно было бы организовывать для срочников регулярные посещения музеев, театров, обществ и трудовых коллективов ради улучшения солдатами знания своей родины».

По мнению военного историка, для разъяснения целей государственной обороны имеет смысл взвесить централизованное применение программы через Министерство обороны и недоходные объединения наподобие НАТО. «Это послужило бы также идеальной психологической защитой от окружающих нас гибридных угроз, направленных против всего общества, – полагает Копытин. – Ведь Силы обороны являются срезом общества и потому должны состоять из самых сильных и дееспособных граждан».

Совсем не случайно, пишет автор статьи, в столь напряженной внешнеполитической ситуации, когда в мире информационно-психологические войны следуют одна за другой, в России была восстановлена должность офицера по воспитательной работе, задачей которого является поднятие боевого духа солдат.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгособоронаигорь копытинурокишколыэстония
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