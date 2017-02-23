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Скандал в разгар праздника: людям запретили возложить венок к Монументу победы в Освободительной войне

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Историк Ристо Коовит и режиссер Арбо Таммиксаар возложили сегодня утром венок к Монументу победы в Освободительной войне, но его оттуда убрали, так как до прибытия президента подножие памятника должно быть пустым. Рассерженные граждане отнесли венок к могилам британских солдат, пишет Postimees.

«Я не представляю ни одну организацию, ни какое-либо лицо или учреждение, я лишь от имени своей семьи всегда 24 февраля приносил венки в те места, которые для меня важны», - объяснил историк Ристо Коовит.

После церемонии поднятия флага на Тоомпеа Монумент победы в Освободительной войне был всегда первым местом, куда Коовит отправлялся с венком. Обычно это происходило до официальной церемонии. «С двумя предыдущими президентами никогда не было такой проблемы, что мой венок или чей-то букет или свечку забирали», - вспоминает историк. Какого же было удивление мужчины, когда утром к памятнику подошла женщина и спросила, не против ли он, что она уберет венок.

«Я даже не понял постановки вопроса. Для меня это абсурд! Этот монумент для меня означает то же самое, что и могильный памятник, то есть цветы оттуда убирать нельзя. Это неподобающее поведение», - подчеркивает мужчина.

В это утро Ристо Коовит был вместе с режиссером Арбо Таммиксааром. Несмотря на слова женщины, они решили возложить венок у подножия Монумента победы в Освободительной войне, а затем отправиться уже с другим венком к памятнику у Таллиннской Тынисмяэской реальной школы. Когда вернулись на площадь Вабадузе, венка у памятника не было.  

«Это был красивый венок, и мы не клали его в центр», - возмущается историк. По его словам, вскоре к ним подошел мужчина, который объяснил произошедшее протоколом: сначала президент, потом чиновники, а лишь затем все остальные.

Пресс-секретарь президента Таави Линнамяэ заверил, что сотрудники канцелярии президента здесь не при чем. Президент Керсти Кальюлайд сказала, что требует выяснить, как так получилось, и извиниться перед гражданами. «Нас там раньше времени не было, мы прибыли к моменту возложения венков», - объяснил Линнамяэ, добавив, что мероприятие организуют Силы обороны. «Этот инцидент никак не связан с нашими пожеланиями или просьбами», - подчеркнул пресс-секретарь.

Историк и режиссер попросили вернуть их венок, после чего отнесли его к могилам британских солдат на военном кладбище.

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