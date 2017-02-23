В Москве провожают в последний путь Виталия Чуркина

На гражданскую панихиду пришли помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, другие политики, парламентарии, дипломаты и представители ряда иностранных дипмиссий.

Лавров передал вдове Чуркина Ирине орден Мужества, которым дипломата посмертно наградил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости». Глава МИД РФ на церемонии прощания назвал Чуркина высочайшим профессионалом и «народным дипломатом», отметив, что поступают «предложения от общественности, а также от зарубежных государств» увековечить память постпреда, передает ТАСС.

Накануне гроб с телом Чуркина, скоропостижно скончавшегося 20 февраля в США, был доставлен в Москву. Его коллеги по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке днем ранее.

Чуркин умер за день до своего 65-летия. Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, постпред ушел из жизни на рабочем месте. По данным СМИ, у Чуркина случился сердечный приступ. Причина смерти пока не названа.

22 февраля американские СМИ сообщили со ссылкой на судмедэкспертов, проводивших вскрытие тела дипломата в Нью-Йорке, что точная причина и обстоятельства смерти Чуркина могут стать известны только через несколько недель, поскольку требуются дополнительные исследования, которые обычно включают в себя токсикологическую экспертизу и другие скрининги.

В МИД РФ выразили удивление в связи с «утечками» в СМИ данных о ходе исследования причин смерти российского постпреда, заявив, что «данная информация должна передаваться российской стороне прежде всего по официальным каналам для того, чтобы была информирована семья».

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил дипломата орденом Мужества. Минутой молчания память Чуркина почтили в Госдуме и Совете Безопасности ООН.

Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН назначен бывший первый заместитель Чуркина Петр Ильичев.