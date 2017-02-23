Какой предприимчивый парень! Прийт Тообал открыл солидное похоронное бюро

Еще летом он пробовал продавать гамбургеры и купил старое здание школы Кильду, чтобы создать там центр верховой езды, но сейчас, кажется, переплюнул самого себя - открыл похоронное бюро «Рахула».
Что дальше, Прийт?
Бывший генеральный секретарь Центристской партии Прийт Тообал, который в прошлом году со скандалом ушел из политики и переехал в деревню, открыл похоронное бюро, пишет Postimees.
Еще летом он пробовал продавать гамбургеры и купил старое здание школы Кильду, чтобы создать там центр верховой езды, но сейчас, кажется, переплюнул самого себя - открыл похоронное бюро «Рахула».
Что дальше, Прийт?
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