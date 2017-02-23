Какой предприимчивый парень! Прийт Тообал открыл солидное похоронное бюро

Прийт Тообал ответил на обвинения Эдгара Сависаара: пусть говорит все, что хочет

В субботу лидер Центристской партии Эдгар Сависаар заявил совету политической организации, что он ничего не знал о гарантийных письмах, которые Прийт Тообал выдал Пааво Петтаю, обвинив при этом бывшего генсека в глупости и необдуманных решениях, которые принимались за его спиной. Комментируя это заявления Эдгара Сависаара, Прийт Тообал сказал, что каждый волен говорить то, что хочет, пишет Postimees.